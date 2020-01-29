Главная Новости
29 января • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Рынки и компании

Егор Фирсов
Егор Фирсов
Политик Все статьи автора

"Морські" інспекції ДЕІ ліквідовано: тиску на бізнес стає все менше

717
Читать материал на украинском

Сьогодні Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про ліквідацію "морських" інспекцій ДЕІ.

Існували дві: Кримсько-Чорноморська та Азовська, основим завданням яких було поліпшення екологічної ситуації у Азовському і Чорному морях. Натомість ці інспекції займались суднами у портах, майже кожного тижня, у тому чи іншому порті, виникав скандал через затримання суден представниками екоінспекції. Ці затримки не мали реальних підстав, а слугували лише приводом до вимагання хабарів.

Якщо судновласник займав принципову позицію, він перераховував на користь держави кошти, пред’явлені в претензії щодо відшкодування збитків, покидав порт, потім звертався до суду і вигравав. Таким чином, майже всі витрати, понесені судновласниками у зв’язку з нарахованими збитками, які отримував державний бюджет, з часом їм компенсувалися. А з урахуванням витрат на судовий процес, з держави стягувалося ще більше коштів, тому експеримент мав зворотній результат.

Відтепер функція контролю в Чорному та Азовському морях буде передана до обласних інспекцій Донецької, Одеської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. З цього часу, кожне затримання судна має бути санкціоновано керівником ДЕІ, а Мінекоенерго буде здійснювати моніторинг цієї діяльності.

Інспекція прислухається до бізнес-середовища та робить все залежне, щоб тиску на бізнес кожного дня ставало все менше.

Процес реорганізації ДЕІ і якісної зміни системи державного екологічного контролю в цілому триває, це наш приорітет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Егор Фирсов Егор Фирсов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Єгора Фірсова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги