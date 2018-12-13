Мораторий на продажу земли в Украине: в Раде анонсировали важное решение

Верховная Рада Украины может уже на следующей пленарной неделе снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако снятие запрета будет лишь первым шагом к рынку земли, поскольку законодательство для его регулирования еще не разработано.

Об этом рассказал в эфире ObozTV заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат Вадим Ивченко ("Батьківщина"). Политик спрогнозировал, что вечером во вторник в Раде "будут горячие дискуссии относительно отмены моратория".

"У меня такое предчувствие, что все работают над тем, чтобы не продолжать мораторий", - подчеркнул он.

При этом Ивченко добавил, что мораторий де-факто будет действовать, поскольку не принят закон про оборот земли.

"В переходных положениях Земельного кодекса написано – мораторий продляется на год или до принятия закона про оборот земель", - пояснил политик.

Нардеп сообщил, что 18 декабря Рада будет рассматривать более 10 альтернативных законопроектов относительно рынка земли.

"До 16:00 они будут рассмотрены и по ним будут приняты решения аграрным комитетом. С 16:00 до 18:00 вопрос земли будет основным в Верховной Раде. Я думаю, не будет голосов на продожение моратория - будет 200-210 голосов. Это мой личный прогноз. В прошлом году было всего 236 голосов", - заявил Ивченко.

ukrinform.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного банка утверждают, что мораторий на продажу аграрной земли в Украине выгоден для двух групп людей: которые арендуют ее за мизерную плату, и которые используют для личной выгоды.

Как известно, государство приблизилось к отмене моратория на продажу земли, благодаря внедрению мониторинга земельных отношений, который призван сделать их открытыми. Отмена такого запрета может увеличить ВВП страны.

22 мая ЕСПЧ обязал Украину снять полный мораторий на продажу земли. В то же время Конституционный суд Украины на заседании 1 ноября отказался оценивать его конституционность.

При этом президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины. За его отмену выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

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