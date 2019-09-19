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19 сентября • обновлено в 17:11
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Монобольшинство Рады выбрало нового главу Фонда госимущества: что о нем известно

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Верховная Рада назначила Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Его кандидатуру поддержали 238 народных депутатов. Это произошло на заседании в четверг, 19 сентября.

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Дмитрий Сенниченко

Дмитрий Сенниченко

Что известно о Сенниченко:

  • Начал карьеру в 1997 году экономистом в Национальном банке Украины;

  • В 2000-2001 годах работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря – в частности отвечал за развитие и поддержку международных связей;

  • В 2004-2006 годах – руководитель Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

  • В 2006-2010 годах – CEO Британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

  • С 2013-го по 2016 год – управляющий директор Jones Lang LaSalle в Украине, Директор по развитию бизнеса в СНГ;

  • В 2016-2018 годах – директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".

Выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании с привлечением инвестиций ЕБРР в акционерный капитал, независимого члена наблюдательного совета Prozorro, члена Правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров Украины распорядились провести проверки КГГА и ряда местных госадминистраций Киева.

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Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
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