В Украине молодой картофель могут оставить гнить на полях

Украинские аграрии могут потерять урожай молодого картофеля, который из-за карантина придется просто оставить на полях.

Критический момент в Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) ожидают в конце мая или в июне, сообщили "Українські новини". Причина – его вырастили много, а продать не успевают.

Урожай картофеля diz-cafe.com

"Подозреваем, что в конце мая - июне картофель будут оставлять на полях, потому что площади серьезно расширены именно под ранним картофелем", – сказала исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова.

По словам Руженковой, многие аграрии расширили площади под этой культурой с 5-10 га в прошлом году до 100 в текущем из-за того, что на него были хорошие цены.

Она допускает, что производители не смогут продать весь выращенный объем, поскольку качество картофеля у новичков не будет соответствовать требованиям супермаркетов.

"Многие надеялись заработать на Пасху, когда бы картофель стоял 60-80 гривен, но никто не ожидал введения карантина", - прокомментировала Руженкова.

Сейчас стоимость килограмма украинского молодого картофеля в магазинах составляет 30-45 гривен против 18 гривен за египетский, который продают под видом молодого, и 24 гривен за азербайджанский, который по факту является реэкспортированным российским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что под Киевом "обанкротившийся фермер" выбросил на помойку тонны моркови, поскольку якобы не смог продать урожай из-за карантина.

В Украине вырос спрос на спаржу. Ее выращивание – это прибыльный бизнес (полкилограмма сейчас стоит 125 гривен), а рестораны готовят из нее настоящие деликатесы.