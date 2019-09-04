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6 сентября • обновлено в 17:04
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"Могут уволить только киевляне!" Кличко отреагировал на решение Кабмина

35.8т Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

Об этом городской голова сказал на брифинге. По его словам, о намерениях урезать полномочия избранного мэра заявляли давно. Но, говорит он, "речь идет не лично о Кличко, а об уничтожении местного самоуправления".

"В 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого киевляне выбрали городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Аналогичная норма есть в статье 141 Конституции Украины. Действуя таким образом, у президента решили лишить права на выбор власти. Ведь власть назначают люди", – сказал мэр Киева.

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Кличко заявил, что против него развернута кампания по дискредитации – лживые сюжеты в СМИ, уголовные производства.

"Я как избранный мэр буду дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице.

Кличко могут освободить только киевляне, которые избирали меня на выборах городского головы. Я уверен, что действия, которые происходят, идут вразрез децентрализации и преобразованиям в столице", – сказал Кличко на брифинге.

Виталий Кличко сделал заявление

Виталий Кличко сделал заявление

"Должности глав КГГА и избранного киевлянами мэра разъединяли для назначения своих карманных руководителей при Кучме и Януковичt. И вот теперь при Зеленском. Снять Кличко с должности правительство согласие уже далj. Вот так запросто расправляются с неугодными. И с самоуправлением в Киеве в то же время", - написал в Twitter украинский политик Вячеслав Кириленко.

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Ну что, 73% ЗЕбилов, поздравляю с первыми ростками 30-х годов прошлого столетия. Скоро воронки по ночам ездить будут!
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bruno jordano
bruno jordano
ну шо ж,кияни ну хоч і пeрeважно в пролeтарських окраінах,алe ж проголосували за корнішона,хай тeпeр нe жаліються
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Santi Amonito
Santi Amonito
Опять комзЭмольский "актив" торчка в действии?, - широко шагают - штаны порвут. Киев - это им не "квартал" со "сватами": яныку зубы обломал, ху*лу - челюсть, этим сосункам свернет шею.
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