"Могут уволить только киевляне!" Кличко отреагировал на решение Кабмина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

Об этом городской голова сказал на брифинге. По его словам, о намерениях урезать полномочия избранного мэра заявляли давно. Но, говорит он, "речь идет не лично о Кличко, а об уничтожении местного самоуправления".

"В 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого киевляне выбрали городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Аналогичная норма есть в статье 141 Конституции Украины. Действуя таким образом, у президента решили лишить права на выбор власти. Ведь власть назначают люди", – сказал мэр Киева.

Кличко заявил, что против него развернута кампания по дискредитации – лживые сюжеты в СМИ, уголовные производства.

"Я как избранный мэр буду дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице.

Кличко могут освободить только киевляне, которые избирали меня на выборах городского головы. Я уверен, что действия, которые происходят, идут вразрез децентрализации и преобразованиям в столице", – сказал Кличко на брифинге.

Виталий Кличко сделал заявление

"Должности глав КГГА и избранного киевлянами мэра разъединяли для назначения своих карманных руководителей при Кучме и Януковичt. И вот теперь при Зеленском. Снять Кличко с должности правительство согласие уже далj. Вот так запросто расправляются с неугодными. И с самоуправлением в Киеве в то же время", - написал в Twitter украинский политик Вячеслав Кириленко.

Должности глав КГГА и избранного киевлянами мэра разъединяли для назначения своих карманных руководителей при Кучме и Януковичу. И вот теперь при Зеленскому. Снять Кличко с должности правительство согласие уже дал. Вот так запросто расправляются с неугодными. И с самоуправлением в Киеве одновременно - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 4, 2019

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