Получали по 700 тысяч: вскрылись размеры резонансных зарплат в "Укрзалізниці"

Члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Согласно отчету УЗ за первые 6 месяцев 2019 года, зарплата правления и членов наблюдательного совета составила 51,4 миллиона гривен ($2 млн). Об этом сообщил бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава в Facebook.

"Зарплата правления (7 членов) составила 31,2 миллиона гривен. Таким образом среднемесячное вознаграждение члена правления УЗ составило 743 тысячи гривен в месяц. Зарплата наблюдательного совета (6 членов) составила 21,2 миллиона гривен. Таким образом среднемесячная зарплата члена набсовета составила 588 тысяч гривен в месяц. Полаете, эти люди того заслужили?", – написал Кава.

Эксперт отметил, что, по его данным, наблюдательный совет "Укрзалізниці" собирается обычно раз в месяц и часто проводит совещания по Skype (по видеосвязи).

Для наглядности Кава добавил, что за деньги, которые за полгода получили члены правления и набсовета УЗ, можно было бы приобрести почти 50 новых грузовых вагонов.

Зарплаты топов УЗ Александр Кава

Зарплаты топов УЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заметили вагоны РЖД, в которых везли грузы из России. Это вызвало скандал, так как новая власть перед выборами обещала остановить "торговлю на крови".

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Заработная плата главы "Укрзалізниці" Евгения Кравцова в 2018-м была на уровне около 570 тыс. грн. Это в десять раз больше, чем у рядового министра. Месячной зарплаты менеджера государственного предприятия хватило бы на 364 пенсии или на целый штат небольшого предприятия.

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