Мировой спрос на газ в этом году может обвалиться на 150 млрд куб. м или 4%, что станет рекордным падением за всю историю газового рынка.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обзор Международного энергетического агентства (МЭА). Спрос на голубое топливо начнет возобновляться с 2021 года.

Миру предрекли крупнейший в истории газовый кризис ТАСС

"Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века", – сказано в отчете.

Эксперты предположили, что восстановление экономической активности на фоне сохранения низких цен на энергоносители будет способствовать медленному восстановлению отрасли.

"Однако последствия кризиса 2020 года, как ожидается, приведут к 2025 году к потерянному объему годового спроса на газ в объеме 75 млрд куб. м, что соответствует росту спроса в 2019 году", – отметили международные аналитики.

По их прогнозу, самый сильный рост спроса на газ среди стран будет наблюдаться в Китае. Первое место по росту предложений на рынке в течении следующих пяти лет займет США, на втором будет Россия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Московская биржа ожидает отрицательные цены на российскую нефть и газ в июне.