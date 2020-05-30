Мировые цены на нефть взлетели

Мировые цены на нефть 30 мая резко выросли в цене. Так, нефть WTI выросла на 5%, до $35,59 за баррель. Последний раз стоимость WTI более $35 фиксировали 11 марта. Brent выросла в цене на 4,72% до $37,73 за баррель.

Об этом говорится в данных биржевых котировок. Одна из возможных причин роста – заявление президента США Дональда Трампа на его пресс-конференции 29 мая. Там он в привычной ему манере достаточно жестко раскритиковал политику Китая, однако не заявил о введении новых пошлин либо любых других санкций.

Из факторов, которые могут повлиять на нефтяные котировки в ближайшее время, можно отметить также и данные по запасам сырья в США. Последняя статистика оказалась не очень позитивной, продемонстрировав увеличение показателя при довольно слабом спросе на нефть, рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик Андрей Шевчишин. "Можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе стоимость нефти марки Brent продолжит движение вблизи отметки 35 долларов за баррель", – рассказывает Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.

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