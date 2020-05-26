Мировые цены на нефть выросли из-за действий России

Мировые цены на нефть выросли на фоне постепенного сокращения объемов ее добычи Россией и США. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле преодолела психологическую отметку в $35.

Утром во вторник, 26 мая, цена выросла на 1,91% – до $36,21. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $34,42 за баррель (+2,07%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 10:10 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть Brent TheICE

Почему растут цены

Росту цен способствует сокращение добычи нефти в США и России, а также восстановление спроса на сырье во всем мире. Как сообщил "Инфтерфакс", Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно данным агентства, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.