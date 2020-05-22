Мировые цены на нефть упали ниже психологической отметки

Мировые цены на нефть после трехнедельного роста довольно сильно качнулись вниз. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле в пятницу, 22 мая, снизилась до $34,38. Накануне цена была выше $36.

Падение составило -3,83%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле также подешевели – до $31,85 за баррель (-4,89%). Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи по состоянию на 8:10 по киевскому времени.

При этом в среду и четверг подорожавший Brent стабильно держался выше отметки в $36, достигнув однажды $36,92 за баррель. Американская WTI также накануне стоила выше $34.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть WTI

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут значительно вырасти уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут подняться до отметки 40 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.