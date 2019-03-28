Мировые цены на нефть упали и пробили новую отметку

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 28 марта, в ходе азиатских торгов упали из-за неожиданного роста товарных запасов в США и сигналов ослабления роста мировой экономики.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась до 67,64 доллара за баррель, что на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 1,3% – до 59,15 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

В частности, накануне министерство энергетики Соединенных Штатов сообщило, что запасы нефти в стране за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей – до 442,3 млн баррелей, сообщает "Интерфакс".

Сейчас уровень запасов примерно на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет. При этом аналитики прогнозировали сокращение нефтяных запасов на 2,2 млн баррелей.

В то же время резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 2,9 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,1 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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