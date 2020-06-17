Мировые цены на нефть снова начали падать: график

Мировые цены на нефть в среду, 17 июня, продолжили падение. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась на 0,83% – до $40,62.

Сильнее подешевели июльские фьючерсы на нефть марки WTI – до $37,89 за баррель (-1,27%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 июня, мировые цены на нефть эталонных марок снизились из-за пандемии коронавируса. Стоимость Brent с поставкой в августе составила $39,81, а WTI с поставкой в июне опустилась до $37,28.

6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.