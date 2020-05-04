Мировые цены на нефть рушатся: сделка с ОПЕК не помогла

Мировые цены на нефть на торгах в понедельник, 4 мая, упали, несмотря на то, что с 1 мая начала действовать сделка ОПЕК++. Так, июньские фьючерсы (контракты на будущие поставки) сорта Brent подешевели на 1,7%, до 25,99 долл./баррель.

А стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась на 6,9%, до 18,41 долл./баррель. Об этом свидетельствуют данные портала TheICE.

Стоимость нефти Brent theice.com

Стоимость нефти WTI theice.com

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК++) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены. Но, как видим, немедленного повышения цен не произошло. Они продолжают падать.

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.