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5 мая • обновлено в 11:27
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Мировые цены на нефть резко пошли вверх: баррель Brent уже дороже $29

1.9т
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Мировые цены на нефть пошли вверх. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent с поставкой в июле во вторник, 5 мая, поднялась на 7% – до $29,11.

А стоимость фьючерсов на сорт WTI с поставкой в июне выросла на 9,46%, до $22,32 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Стоимость нефти Brent

Стоимость нефти Brent

theice.com

Стоимость нефти WTI

Стоимость нефти WTI

theice.com

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК++) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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