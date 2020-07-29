Мировые цены на нефть развернулись после падения накануне

Ярослав Маркин Рынки и компании 09:56, 29.07.2020 Обновлено: 10:06, 29.07.2020

Мировые цены на нефть в среду, 29 июля, возобновили рост после падения накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,53% – до $43,45.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,21% – до $41,13. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:40 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent
TheICE
Цены на нефть WTI
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть 28 июля продолжили падение. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,11% – до $43,36. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,36% – до $41,45.

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