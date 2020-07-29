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Мировые цены на нефть развернулись после падения накануне

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
3,2 т.
Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть.

Мировые цены на нефть в среду, 29 июля, возобновили рост после падения накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,53% – до $43,45.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,21% – до $41,13. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:40 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI

Цены на нефть WTI TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть 28 июля продолжили падение. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,11% – до $43,36. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,36% – до $41,45.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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