Мировые цены на нефть развернулись после падения накануне

Мировые цены на нефть в среду, 29 июля, возобновили рост после падения накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,53% – до $43,45.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,21% – до $41,13. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:40 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть 28 июля продолжили падение. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,11% – до $43,36. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,36% – до $41,45.