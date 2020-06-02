Мировые цены на нефть развернулись на 180 градусов: график

Мировые цены на нефть после продолжительного падения снова начали повышаться. Во вторник, 2 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 1,07% – до $38,73.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $35,76 за баррель (+0,9%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 10:05 по киевскому времени.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!