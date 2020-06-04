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4 июня • обновлено в 10:16
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Мировые цены на нефть развернулись из-за проблем в ОПЕК+

2.9т
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Мировые цены на нефть в четверг, 4 июня, поползли вниз после роста накануне до максимальных отметок с начала марта.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась на 1,15% – до $39,33. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подешевели – до $36,65 за баррель (-1,71%).

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Почему нефть начала дешеветь

На настроения продавцов сырья влияет неопределенность стран-участников ОПЕК+ накануне встречи, которая назначена на 9 июня, сообщил "Интерфакс".

"Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот", – сказано в публикации.

Цены на нефть

Цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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