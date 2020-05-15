Мировые цены на нефть пробили психологическую отметку

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле впервые за долгое время преодолела отметку в $32. Она поднялась на 3,4% – до $32,19.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне подорожали на 2,64% – до $28,29. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи по состоянию на 10:15 по киевскому времени в пятницу, 15 мая.

Таким образом цены на нефть завершают ростом третью неделю подряд.

Цены на Brent TheICE

Цены на WTI TheICE

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.