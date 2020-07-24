Мировые цены на нефть пошли вниз: сколько стоит баррель

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:28, 24.07.2020

Цены на нефть во всем мире в пятницу, 24 июля, начала снижаться после взлета накануне.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,32% – до $43,17. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,43% – до $40,89. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:10 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent
TheICE
Цены на нефть WTI
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, нефть во всем мире в четверг, 23 июля, начала умеренно дорожать на надеждах на возможные бюджетные стимулы в США для безработных и появление вакцины от коронавируса.

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Экономика Рынки и компании

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