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/Рынки и компании

Мировые цены на нефть побили новый рекорд

4.4тЧитать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 8 апреля, в ходе азиатских торгов выросли до максимальных отметок с ноября 2018 года.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 70,62 доллара за баррель, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,44% – до 63,36 доллара за баррель.

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Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Цены на нефть перешли к росту на торгах на новостях об эскалации военного конфликта в Ливии, сообщает REGNUM со ссылкой на экспертов.

Кроме того, еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США общее число буровых установок выросло на 19 единиц, из них 15 – нефтяные буровые установки.

Мировые цены на нефть побили новый рекорд

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А где-то сейчас плачет украино-американский блохер Паша-дальнобой )) Ржал я над его новогодним видороликом, прогнозист хренов!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Сейчас хохложопые "иксперды" объяснят нам, что рост цен на нефть свидетельствует о скором крахе России...у них всегда и из любого события - один и тот же вывод.
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