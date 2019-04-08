Мировые цены на нефть побили новый рекорд

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 8 апреля, в ходе азиатских торгов выросли до максимальных отметок с ноября 2018 года.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 70,62 доллара за баррель, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,44% – до 63,36 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Цены на нефть перешли к росту на торгах на новостях об эскалации военного конфликта в Ливии, сообщает REGNUM со ссылкой на экспертов.

Кроме того, еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США общее число буровых установок выросло на 19 единиц, из них 15 – нефтяные буровые установки.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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