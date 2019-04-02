Мировые цены на нефть побили годовой максимум

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 2 апреля, в ходе азиатских торгов выросли из-за новых сигналов сокращения добычи в Организации стран – экспортеров нефти.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 69,23 доллара за баррель, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,47% – до 61,88 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Анализ данных о танкерных перевозках нефти свидетельствует, что добыча в ОПЕК в марте сократилась на 295 тысяч баррелей в сутки, до 30,385 млн б/с, передает "Интерфакс".

"Саудовская Аравия подтверждает свои слова делом и месяц за месяцем сокращает добычу, тем самым стимулируя остальные страны ОПЕК к выполнению договоренностей", – отметил экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли.

По его словам, ключевыми факторами для нефтяного рынка в ближайшей перспективе станет вопрос продления соглашения об ограничении нефтедобычи в ОПЕК+, а также американские санкции против Ирана и возможность других стран закупать иранскую нефть.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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