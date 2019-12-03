Мировой экономике предрекли шок: Saxo Bank обнародовал ежегодные предсказания

Датский Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2020 год. В них речь идет о событиях, которые маловероятны, но если они произойдут, то могут нанести серьезный удар по мировой экономике.

1. США – бюджет и поражение Трампа

В США, согласно прогнозу Saxo Bank, могут начаться проблемы, пишет РБК. Авторы предполагают, что для финансирования новых расходов администрации Дональда Трампа придется раздуть дефицит бюджета. "Что касается выборов, то банк допускает, что они дадут демократам и президентское кресло, и контроль над обеими палатами конгресса. Победу им принесут голоса женщин и миллениалов. Последующий перевод системы медицинского обслуживания Medicare на всеобщий масштаб и снижение цен на фирменные лекарства намного снизят прибыльность этой отрасли", – говорится в прогнозе.

2. Банковские проблемы в Европе

Европейский центробанк может неожиданно поднять ставки, объяснив сохранение отрицательных ставок по депозитам угрозой банковскому сектору. Это может заставить правительства некоторых стран, в том числе Германии, также вывести учетную ставку в плюс при переходе на фискальное стимулирование экономики.

3. Швеция больше "не с человеческим лицом"

В случае со Швецией авторы допускают, что ее власти начнут активно включать в общество иммигрантов, снижая чрезмерную заботу социальных служб о своих гражданах. Мнение тех, кому такая политика не нравится, будут игнорировать. "Поддержка противников иммиграции вырастет до 25%, но в оправдании всеобщего равенства власти доведут ситуацию до абсурда. В стране начнется спад, а открытость экономики сделает ее особенно уязвимой к глобальному спаду", – сказано в модели экстремального сценария.

4. "Распад" ЕС

Еще одной неожиданностью может оказаться выход Венгрии из ЕС. Поводом для этого может стать "закручивание гаек" в обществе премьером Виктором Орбаном. После этого договариваться с Брюсселем Будапешту будет все сложнее. На этом фоне Венгрия станет получать все меньше помощи из ЕС, а национальная валюта форинт начнет дешеветь.

5. Азиатский "евро"

Еще один прогноз касается Азии, где может быть создана новая азиатская валюта, цель которой – выдавить из региона доллар. "К переводу торговли на новую валюту присоединятся Россия, страны ОПЕК и не входящие в эту организацию крупные экспортеры нефти. Переход значительно доли международной торговли из доллара в другую валюту оставит США еще меньше притока денег, нужного для финансирования торгового и бюджетного дефицита. Всего за несколько месяцев доллар ослабнет на 30% относительно золота", – говорится в прогнозе.

В целом, как отметил главный экономист банка Стин Якобсен, основной темой следующего года может стать внезапный провал популистских идей, нормализация процентных ставок центральными банками и появление новых правительств, инвестирующих в экологические и инфраструктурные проекты.

Прогноз по мировой экономике

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ ожидает замедления роста экономики и масштабных проблем в связи с торговыми войнами между США и Китаем.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики (ВВП) Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.

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