'Миротворец' собрал доказательства торговли Турции с Крымом. Фото

Центр "Миротворец" заподозрил Турцию в торговле с аннексированным Россией Крымом.

Он обнаружил, что из турецких портов Гиресун и Эрегли в Севастополь регулярно ходит судно PAWELL, которое под сирийским флагом доставляет на полуостров щебень. Об этом говорится в сообщении на сайте центра. По состоянию на 22 июня оно осуществило шесть рейсов на остров.

"Судно PAWELL вновь направилось в турецкий порт Гиресун после посещения закрытого порта Севастополь в рейсе №5", – сказано на сайте.

Турция продает щебень в аннексирован Крым (Фото: "Миротворец")

Рейс начался 18 июня после загрузки 2900 тонн щебня. PAWELL вышел из порта Гиресун, взял курс на Севастополь. А потом на нем отключили систему отслеживания кораблей в реальном времени (AIS).

Турция продает щебень в аннексирован Крым (Фото: "Миротворец")

Турция продает щебень в аннексирован Крым (Фото: "Миротворец")

"Около 9 часов утра 20 июня PAWELL зашел в Севастопольскую бухту, стал к причалу компании "Авлита" (в российских реестрах "Авал") и начал разгрузку турецкого щебня. Работы были завершены к концу дня, в полночь PAWELL было отшвартован от причала и нарушитель вышел из Севастопольской бухты", – сообщили в "Миротворце".

22 июня капитан PAWELL включил судовой передатчик и показал в AIS, что снова идет в Гиресун.

Турция продает щебень в аннексирован Крым (Фото: "Миротворец")

"Итак, PAWELL совершил шестой рейс подряд между турецким черноморским портом Гиресун и оккупированным Севастополем, в которых перевез 17 400 тонн щебня. Всего в 2020 году на причалы компании "Авлита" было завезено 61 300 тонн турецкого щебня" , – сообщили в центре.

Турция продает щебень в аннексирован Крым (Фото: "Миротворец")

"Собранные в расследовании доказательства подтверждают, что поставки турецкого щебня в закрытый порт Севастополь продолжается. Эти рейсы противоречат действующему циркуляру №635/2017 палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции. Считаем, что материалы расследования должны быть использованы украинскими государственными органами для обращения к правительству Турецкой республики с требованием прекращения незаконного судоходства в порты оккупированного Крыма с щебнем из турецких портов", – заявили в "Миротворце".

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