Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о возобновлении работы продовольственных рынков.

Такое постановление с "четким алгоритмом санитарного контроля" уже подготовил Минздрав, сообщил вечером 27 апреля в Facebook глава ведомства Максим Степанов. Министр уточнил, что речь идет пока что о более, чем 280 рынках.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требований функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", – написал Степанов.

Максим Степанов uaportal.com

Так, в Минздраве отметили необходимость использования защитных средств покупателями и продавцами, сохранение дистанции по принципу "1 покупатель на 10 кв м", обязательная ежедневная дезинфекция территории рынка, наличие антисептиков у входов и выходов и другие моменты.

Рынки в Украине восстановят работу Фейсбук Максима Степанова

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что уже подписал это постановление и оно вступит в силу уже в среду, 29 апреля.

"Будет осуществляться ежедневный контроль Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день.

Если рынок нарушит правила – в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, процесс выхода Украины из карантина может быть завершен гораздо раньше, чем ожидалось. Если количество заболевших будет снижаться, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно.