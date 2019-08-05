Минобороны внезапно отказалось от украинских бронемашин "Дозор": что известно

Министерство обороны Украины отказалось от закупки бронемашин "Дозор-Б" производства Львовского бронетанкового завода. Вместо этого покупают их доработанные модификации у поляков.

Об этом сказано в сюжете "Донбасс. Реалии". Там говорят, что украинский броневик впервые показали в 2004 году, а в 2014 году, с началом АТО, пообещали поставить армии две сотни таких машин. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Но к военным за все время попал только десяток, сообщают журналисты. В ходе госиспытаний были выявлены недостатки. Среди главных – повышенная температура в отделении для десанта, шумность в салоне и масса, превышающая запланированную. Предприятие обязали их исправить. "Минобороны сократило, но не сняло гособоронзаказ", – говорил тогда президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщили "Донбасс. Реалии" в Минобороны, "Дозоры" не покупают с 2016 года. Вместо этого военные перешли на закупку польских аналогов.

"Министерством обороны Украины в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы производится закупка польских бронетранспортеров 4Х4 "Oncilla"", — сказано в ответе ведомства на запрос "Донбасс. Реалии".

"Oncilla" – аналог "Дозора". Польша купила у Украины лицензию на его производство и исправила недостатки. "Машина собрана более качественно внутри, более просторна внутри, компоновка сделана более интересно. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворительная. Заряжение идет изнутри", — рассказывает военный эксперт Руслан Джалилов.

Однако он говорит, что отказываться от развития своего проекта Украине нельзя, иначе армия рискует со временем полностью потерять своего производителя.

По данным издания "Defence Express", польская "Oncilla" продвигается в Украине компанией "Lасеnaire Limited", которая зарегистрирована на Кипре. По их информации, польский броневик прошел серьезную модернизацию. В нем полностью устранены замечания, которые были предъявлены украинскому "Дозору". Стоимость одной машины составляет от $250 тыс до $500 тыс.

"Дозор-Б" и "Oncilla"

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней. В скандале фигурирует и "Дозор-Б".

А в июле 2019 года в Украине разоблачили новую коррупционную схему в оборонке — за пять лет спецэкспортеры вывели на счета в офшорах $30 млн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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