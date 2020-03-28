"Министром ДНР" стал взяточник из Киева: Казанский рассказал правду

Новым "министром промышленности" в так называемой "ДНР" стал Владимир Рущак, который до 2015 года был обыкновенным украинским чиновником и который с позором вылетел со службы за коррупцию.

Об этом рассказал блогер Денис Казанский. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Рущак

Рущак с 2013 по 2015 год занимал в Киеве не слишком публичную должность главы Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ). Этот орган выдавал разрешения компаниям на занятие сертификацией украинских товаров о соответствии их нормам Евросоюза.

"Как и любой орган, который выдает какие-либо разрешения и лицензии, он создает массу возможностей для коррупции. И Рущак этими возможностями пользовался. Если вкратце, суть схемы была такой. Рущак создал частную коммерческую структуру, которая консультировала бизнесменов, как получить лицензии в НААУ. И когда предприниматели приходили в Рущаку, он направлял их в свою же контору", – объяснил Казанский.

Это была завуалированная форма взятки, хотя и сделанная немного умнее, чем просто брать деньги напрямую. Проти Рущака завели уголовное дело, но он не сел, а сразу сбежал в Россию.

А через некоторое время Рущак всплыл в "ДНР" и обосновался в ее "власти". Сначала он стал "замминистра промышленности", а на днях стал "министром".

"Это очень смешно. Потому, что украинский чиновник, который до середины 2015 года работал в Киеве, не имел никакого отношения к "ЛДНР", никак не сочувствовал сепаратистам и занимался своими коррупционными делами, вдруг попался на взятке и сбежал к Пушилину и стал его министром. То есть люди, которые рассказывают, что они борются за народную республику без олигархов, проти "фашистов", берут в свои ряды беглого украинского жулика и назначают его министром. Человека, который работал на "хунту" и на "кровавый режим Порошенко". То есть, отребье, которое должно было сидеть в украинской тюрьме, преспокойно нашло себе убежище на неподконтрольной территории и там пошел на повышение. Стал "элитой" республики", – объяснил блогер.

Теперь Рущак будет в "республике" заниматься теми же грабежами и отжимами, что и вся остальная верхушка боевиков.

"Единственное, что меня удивляет, что до сих пор там есть люди, которые готовы воевать и защищать право вот таких Рущаков грабить население", – задался вопросом Казанский.

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