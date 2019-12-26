Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал

В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.

Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова – является его супругой.

Подробнее о том, как зарабатывает семья "главной по деньгам" в Украине и чем занимается ее супруг, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Оксана Маркарова вместе с семьей продолжает зарабатывать на ценных бумагах десятки миллионов, при этом возглавляя министерство финансов Украины;

ее муж, как утверждают многочисленные источники, может быть замешан в схемах обнала;

семья Маркаровой вл адеет банком, который зарабывает на украинском госдолге. При этом министр владеет инсайдерской информацией о ставках, датах размещения;

Оксана Маркарова, как говорится в расследовании журналистов, уже попадалась на сомнительной операции с выводом имущества с банка накануне банкротства.

Муж и обнал

Даниил Волынец – один из собственников "Аккордбанка", мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.

Мужу Маркаровой принадлежит банк

Сразу несколько несвязанных между собой источников говорят: Волынец тесно сотрудничал с бывшей начальницей Главного управления ГФС в Киеве Людмилой Демченко. Она в свою очередь, как уже писал OBOZREVATEL, якобы проверяется правоохранителями на предмет причастия к созданию схемы отмывания "черного" заработка, который якобы приносил ей ежемесячно $5-7 млн.

Гордон

В наше распоряжение попал целый список предприятий, услугами которых якобы пользовались Волынец и Демченко. Чиновница, как подозревают в НАБУ, могла регистрировать налоговые накладные без уплаты НДС, в то же время Волынец, как утверждают источники, обеспечивал "инфраструктуру" для отмывания незаконно заработанных средств.

"Предприятия, которыми пользовался Волынец, предоставляют услуги по документальному оформлению операций, связанных с формированием валовых расходов по покупке металлолома, для предприятий реального сектора экономики, и осуществляют перевод денежных средств с наличной в безналичную форму расчета", – рассказывает OBOZREVATEL высокопоставленный чиновник.

Мы также готовы опубликовать позицию министра и ее супруга, с этой целью редакция письменно обратится в министерство за комментарием.

Интересные операции и ОВГЗ

Оксана Маркарова и сама женщина не бедная. К примеру, в 2016-м, уже будучи первым заместителем министра финансов, она указала в своей декларации доход от продажи ценных бумаг в размере более 14 млн грн. До 2013-го она работала в группе компаний "ИВС", затем уволилась и пошла на госслужбу.

Но, несмотря на это, продолжила декларировать миллионные доходы от операций с участием своей бывшей компании. Источники ее доходов, помимо официальной заработной платы: ООО "Мультиброк", ООО "Мередиансити", ООО "Клен", ЗАО "Инвестиционная Компания "ITT-Инвест" и ОАО КИФНВЗТ "Титаниум-Инвест" ООО "УК-Центр".

Несколько раз в отношении Маркаровой, как утверждают источники в правоохранительных ведомствах, даже проводили проверку. Так, якобы 21.02.2013 года Маркарова, согласно договору купли-продажи ценных бумаг №ДД-02-05/13, продала акции "Днипроспецсильгоспмонтаж" подконтрольному предприятию "Инвестиционная компания" ИТТ-Инвест по завышенной в 40 раз стоимости. При этом, решением НКЦБФР запрещено внесение изменений в депозитарный учет эмитента ОАО "Днипроспецсильгоспмонтаж".

Но и это еще цветочки. Только за операции с облигациями внутренним госзаймом (ОВГЗ), к примеру, в США Маркарова бы уже давно лишилась должности или попала за решетку. Так, именно Минфин занимается выпуском ценным бумаг и устанавливает ставки по ним. Маркарова устанавливает, а ее муж на этом зарабатывает.

Так, банк Волынца в феврале 2019-го принял решение установить лимит вложений в облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 1,5 млрд грн. Позже объем вложений достиг 2,3 млрд грн. В чем здесь подвох? Маркарова фактически владеет инсайдерской информацией. Она знает, что, когда и под какой процент будет размещаться. Поэтому ее семья фактически имеет "особое" положение на рынке.

Кстати, это далеко не первая возможная махинация со стороны министра. Как утверждают программы "Схемы", накануне банкротства своего "Актив-банка" она передала своей же компании недвижимость в исторический части Киева, которая была в залоге банка. По закону, когда банк закрывается, залоговая недвижимость по невыплаченным кредитам продается, а вырученные деньги идут на погашение гарантированной части депозитов.

Однако Маркарова, как предполагают журналисты, зная, что банк закроют, забрала недвижимость себе. Так, в 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила Актив-банк у братьев-"регионалов" Андрея и Сергея Клюевых. Через год - в 2014 году - НБУ признал этот банк неплатежеспособным, говорится в расследовании.

Незадолго до банкротства Актив-банка семья действующего министра успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив – элитную недвижимость на Подоле. Покупателем, по их данным, стала фирма Синоним, соучредителем которой была Маркарова.

Цена договора купли-продажи, согласно сюжету, оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного Укрэксимбанка, который в результате перехода права собственности от Актив-банка к фирме Синоним, потерял залог.

Фактически Оксана Маркарова вместе со своим супругом зарабатывает на украинском государственном долге, при этом сама же за него отвечает от имени государства. Более того, семья министра успела попасть в целый ряд мутных схем, которые еще предстоит проверить правоохранителям.

Продолжение следует...

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