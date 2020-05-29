Министр обороны попросил Шмыгаля остановить суды вокруг "Укрбуда"
Министр обороны Украины Андрей Таран попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля прекратить суды вокруг компании "Укрбуд", чтобы завершить строительство ее жилых комплексов.
Письмо с такой информацией был обнародовано в Системе учета публичной информации КГГА, сообщили "Наші гроші".
Министр попросил "целью решения вопроса завершения строительства жилых комплексов "Укрбудf" рассмотреть на очередном заседании Кабмина вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных "Киевгорстроем", а также прекращения хозяйственных споров".
Таран в письме сообщил, что "Киевгорстрой" готов в случае заключения соответствующих соглашений без изменения действующих существенных условий и без возложения на него дополнительных обязательств достроить жилые комплексы "Укрбуда" в Киеве, строительство которых остановилось, и часть которых сооружалась в соответствии с договорами с предприятиями Минобороны.
О каких ЖК говорится
"Волшебный город" (ул. Бориспольская, 18);
"Оберег-2" (ул. Бориспольская, тридцатая, 40);
"Urban Park" (ул. Магнитогорская, 5);
"Art House" (ул. Максимовича, 3).
Таран написал, что Минобороны заинтересовано в завершении строительства, поскольку это не только решит вопрос инвесторов "Укрбуда", а и обеспечит жильем "значительное количество военнослужащих гарнизона г.. Киев, поскольку условиями существующих договоров предусмотрена передача Минобороны от 5 до 10% построенного жилья".
Сейчас в судах с участием прокуратуры и представителей Кабмина рассматривается вопрос недействительности двух договоров с "Укрбудом", поскольку они заключены с несоблюдением законодательства. Таран просит Кабмин, по сути, их отозвать.
Кроме того, Таран отметил, что НАБУ осуществляет расследование по факту растраты средств и земельных участков при строительстве жилья для военнослужащих в Киеве.
"Учитывая это, при организации работы по урегулированию вопроса завершения строительства объектов путем заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным в прошлые годы, руководство Минобороны объективно ограничено в принятии решений", – написал Таран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.
15 мая суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт. Таким образом ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей для экс-главы "Укрбуда".