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Министр обороны от Зеленского: должность может занять протеже Коломойского без погонов

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В Украине на должность министра обороны лоббируют молодого бизнесмена Андрея Загороднюка, зарабатывающего на тендерах. С одним из самых важных министерств его связывают несколько общественных должностей. Вначале он входил в Совет волонтеров при ведомстве, а затем возглавил Офис реформ Минобороны, который финансируется за счет международных грантов.

И хотя особыми достижениями "реформатор" не запомнился, молодого бизнесмена активно продавливают на должность министра обороны воюющей страны. При этом связи отца и причастность к крупному бизнесу указывает на связь Загороднюка с миллиардером Игорем Коломойским.

О том, кем могут заменить Степана Полторака – в материале OBOZREVATEL.

Андрей Загороднюк за короткое время стал внештатным советником президента Владимира Зеленского. Кроме того, вместе с членом Зе! Команды Айварасом Абромавичюсом он вошел в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Теперь же "нефтяник в третьем поколении" (как он себя называет) претендует на должность министра обороны.

Новый министр обороны: кого продавливает Коломойский

Лобби молодого реформатора – связи отца. Тот, помимо прочего, входит в состав Наблюдательного совета "Укрнафты" (один из акционеров – Игорь Коломойский). Возможно, именно эта связь родственника с олигархом и позволяет Андрею Загороднюку без проблем пробиться в назначенцы новой команды президента.

Отец Загороднюка Павел Алексеевич владеет "Группой Надра". Он умело держится на плаву в одной из самых коррупционных сфер в Украине, при этом выигрывая тендеры. В свое время он даже числился советником премьера Николая Азарова. Его компании, в том числе, занимаются производством оборудования для бурения. Тендеры от "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза" – один из основных источников прибыли.

Новый министр обороны: кого продавливает Коломойский

Как рассказывают источники OBOZREVATEL, Загороднюк в Набсовете "Укрнафты" представляет интересы Коломойского. Андрей Загороднюк продолжил дело отца, при этом, пользуясь его связями, в 2005-м открыл собственный бизнес – Discovery Drilling Equipment. Компания также занимается поставками оборудования для газодобывающих компаний. Фактически, пользуясь наработками отца, молодой предприниматель очень быстро забрал свой кусок рынка.

В 2015-м Загороднюк стал волонтером – помогал военнослужащим, поставлял технику. А позже его занятие легализовали, создав так называемый Совет волонтеров. На этом карьера молодого человека не остановилась – на грант при министерстве открыли Офис реформ. Теперь же, по информации OBOZREVATEL, ни дня не работая в военной сфере, его лоббируют на должность министра.

В случае, если выходец из крупного бизнеса, который в том числе зарабатывает на госзаказах, займет должность в правительстве, это не только создаст коррупционные риски, конфликт интересов (учредитель "Нафтогаза" – Кабмин, а на заказах от предприятий НАК зарабатывает семья Загороднюка), но и напряженную ситуацию в самом ведомстве.

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К примеру, самые крупные тендеры государственной "Укргаздобычи" доставались, в том числе компании, "Недра Геофизичка". Она через кипрскую Nadra group public company limited принадлежит Павлу Загороднюку.

Загороднюк-младший не имеет отношения к военному делу, не имеет знаний в оборонной сфере и в лучшем случае сможет наладить поставки питания, при этом в период военных действий и открытой угрозы со стороны России министр обязан разбираться во всех процессах и быть экспертом в обороне.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Еще один спорный момент – после заявлений Игоря Коломойского о якобы гражданской войне на Донбассе, связанный с ним человек рискует не только пострадать от репутации олигарха, но и оказаться под его влиянием.

Назначит ли президент Владимир Зеленский "нефтяника в третьем поколении" – вопрос открытый. И, как показывает практика последних кадровых решений, когда своими увольнениями глава государства фактически расчищал место для приближенных к себе контрабандистов, вполне вероятно, что и в этот раз влиятельные соратники в угоду отцу продавят в Кабмин Андрея Загороднюка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В теневой команде президента Владимира Зеленского – целый пул бывших сотрудников таможенных органов, которых при Януковиче называли "королями контрабанды".

  • Владимир Зеленский потребовал увольнения ряда таможенников в тех областях, где раньше "зарабатывали" члены его команды, а закончил чистку и. о. главы Фискальной службы.

  • На контрабанде зарабатывают миллиарды: деньги расходятся по карманам власть имущих и "кураторов".

  • В ряде регионов Украины от команды "Зе" представлены бывшие сотрудники таможенных органов. Большинство из них попадало в коррупционные скандалы.

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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
новые лица,только душок старый,бздят своими родственными связями,большими деньгами,огромнейшим пренебрежением к основной массе,беспренципностью,алчностью к власти,деньгам,а вам как в том анекдоте по х..ям росходитесь по домам...было хорошо,а станет еще лучше...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пора чертям устроить "ночь длинных ножей".
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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