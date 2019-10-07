Министр Милованов продвигает новую коррупционную схему: как зарабатывают на земле

В Украине министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, судя по всему, намерено срывает конкурсы на должности руководителей предприятий. Вместо этого назначают "своих" людей в качестве исполняющих обязанности.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, на 1 октября был запланирован конкурс для назначения директоров на ряд государственных предприятий. Но в очередной раз кворум сорвали. В результате конкурс отменен буквально за 16 часов до его начала и уже 2 октября Милованов назначил и.о. директора ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посевного материала" Заставного Ю.Б.

Заставный в недалеком прошлом был заместителем главы Госгеокадастра. Того самого, руководителей которого премьер Гончарук обещал уволить и не брать на госслужбу, как носителей институциональной коррупции в земельных отношениях.

Тимофей Милованов

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Однако это не помешало Заставному возглавить предприятие с крупнейшим земельным банком в 22 тыс. га, из которых оформлено в постоянное пользование лишь 1 186 га. Можно только представить себе, сколько останется земли у государственного предприятия уже через полгода, ведь бывший заместитель Госгеокадастра точно знает, как правильно поступить с неоформленными участками земли в преддверии запуска рынка земли и на кого их оформить; также понятно, зачем ему именно эта должность.

По этой же схеме в этот же день был назначен и.о. ГП "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции" Капустинский Александр Николаевич. По странной случайности, последний был подчиненным Заставного, когда они руководили Государственной инспекцией сельского хозяйства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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