Минималка в 5,5 тысяч и новые пенсии: как разбогатеют украинцы

В Украине уже в 2020-м средняя зарплата может составить от 12 до 12,5 тыс. грн. При этом по разным оценкам минималка будет на уровне от 4,7 до 5,5 тыс. грн.

Последнюю цифру на заседании Кабмина 17 июля озвучил премьер-министр Владимир Гройсман. Такие цифры заложат в проект бюджета, который правительство должно подать на рассмотрение уже нового состава Рады.

Значительное повышение минималки позволит с одной стороны увеличить поступления в бюджеты разных уровней: налоги от зарплат платятся и в местный, и в государственный бюджеты, Пенсионный фонд.

OBOZREVATEL разобрался, как могут повысить социальные стандарты для украинцев в следующие несколько лет и как это может повлиять на средние заработки.

Новые зарплаты и пенсии

"Я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата уже будет не 4 173 грн, а 5 500 грн", – заявил Гройсман на заседании Кабмина 17 июля. Такое повышение – выше оценок Министерства финансов. Там считают, что в следующем году украинцы будут зарабатывать минимум 4 723 грн.

К слову, от минимального размера зарплаты также зависят и пенсии. Если обещание Гройсмана удастся выполнить и в следующем бюджете заложат минималку в 5,5 тыс., то пенсия для тех, кто имеет минимум 65 лет и полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должны будут получать выплату от 2200 грн. По закону размер их пенсии составляет 40% минималки.

В странах, где наблюдается отток рабочей силы и значительная трудовая миграция, власти пытаются приблизить минимальную зарплату к уровню медианной. Это позволяет с одной стороны обеспечить социальное равенство, а с другой – конкурировать с государствами с более высокими заработными платами. Медианная зарплата в Украине – более 6 тыс. грн.

Зарплаты в Украине

Именно повышение минималки позволяет увеличить поступления в бюджет, пополнить Пенсионный фонд и со временем подталкивает к росту и средние зарплаты.

В Министерстве экономразвития рассматривают два варианта роста средней заработной платы в Украине. Согласно позитивному сценарию, уже в следующем году работающие в среднем будут получать 12,5 тыс. грн. В худшем случае – 12 тыс. грн.

Как будет расти зарплата по позитивному сценарию:

2020-й – 12 540 грн;

2021-й – 14 536 грн;

2022-й – 16 682 грн;

Чтобы детальнее ознакомиться с планируемым ростом средних заработных плат до 2022 года, можно ознакомиться с инфографикой.

OBOZREVATEL изучил, как менялись средняя и минимальная заработные платы в Украине за прошедшие два года. Из-за годовых выплат, новогодних премий ежегодно средняя зарплата в январе (только за один месяц) увеличивается на 15-18%. Так, в декабре 2016-го средняя зарплата увеличилась на 17%, в декабре 2017-го — на 15%. Но так как такой скачок объясняется разовыми выплатами, уже в январе происходит "откат". В первом месяце 2017-го средние зарплаты по сравнению с декабрем снизились на 7%, а в январе 2018-го по сравнению с декабрем предыдущего года падение составило 14%.

Такая разница почти в два раза в первую очередь связана с тем, что в январе прошлого года минималку повысили в два раза, а в январе этого года – всего на 16%.

Если спроецировать данные прошлых лет, можно предположить, что до декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го. Глубина такого отката будет зависеть от того, насколько в Украине увеличат минимальную заработную плату к тому моменту. И если минималка составит обещанные 5,5 тыс. грн, то и размер средней заработной платы будет выше.

Что в сценариях МЭРТ

Первый сценарий – Украина двигается по уже заданной траектории, реализует реформы, пытается улучшить инвестиционный климат и социальную политику. В таком случае в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году – на 3,8 %, в 2022 году – на 4,1%.

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Инфляция ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% – в 2021 году и 5,3% – в 2022 году.

Во втором варианте: в 2020-м – рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году – на 3,6%, в 2022 году – на 3,3%. Рост потребительских цен ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% – в 2021 году, 7% – в 2022 году.

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