Суркисы выиграли суд против ПриватБанка: в Минфине готовят ответ

Печерский суд Киева 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с государственного ПриватБанка $350 млн (около 10 млрд грн) в пользу братьев Суркисов. В Минфине заявили, что обжалуют его.

Там считают, что оно принято с нарушением норм процессуального законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте министерства.

"Министерство финансов не согласны с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную постановление", – заявили в Минфине.

В чем суть иска

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с ПриватБанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

Во время национализации ПриватБанка Суркисов решением НБУ в 2016 году были признаны инсайдерами ПриватБанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии ПриватБанка, после принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в ПриватБанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL: