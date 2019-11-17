Милованов устроил массовые "чистки" на госпредприятиях

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства по состоянию на 17 ноября уволили 47 руководителей госпредприятий и служащих государственных служб категории "А".

О перезагрузке власти на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов. На все кресла в соответствии с законодательством, как подчеркнул он, назначаются исполняющие обязанности и открывается конкурс.

Отмечается, что решения об увольнении принимались коллегиально. Милованов добавил, что среди критериев принятия решений – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы.

Коллаж

"Все предприятия продолжают работать в штатном режиме. Детали о предприятиях и позиции, на которых произошли изменения, предоставим позже", – подытожил министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимофей Милованов рассказал, что Кабинет министров Украины планирует предоставлять государственную помощь компаниям, которые готовы брать на работу сотрудников и обучать их новым профессиям и навыкам. Такой подход правительство собирается реализовать в рамках борьбы с бедностью в Украине.

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