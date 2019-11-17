Главная Новости
17 ноября • обновлено в 19:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Милованов устроил массовые "чистки" на госпредприятиях

1.4т
Читать материал на украинском

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства по состоянию на 17 ноября уволили 47 руководителей госпредприятий и служащих государственных служб категории "А".

О перезагрузке власти на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов. На все кресла в соответствии с законодательством, как подчеркнул он, назначаются исполняющие обязанности и открывается конкурс.

Отмечается, что решения об увольнении принимались коллегиально. Милованов добавил, что среди критериев принятия решений – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы.

Новости
"Сам когда-то торговал": Милованов удивил еще одним признанием

Милованов устроил массовые "чистки" на госпредприятиях

Коллаж

"Все предприятия продолжают работать в штатном режиме. Детали о предприятиях и позиции, на которых произошли изменения, предоставим позже", – подытожил министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимофей Милованов рассказал, что Кабинет министров Украины планирует предоставлять государственную помощь компаниям, которые готовы брать на работу сотрудников и обучать их новым профессиям и навыкам. Такой подход правительство собирается реализовать в рамках борьбы с бедностью в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины Экономика Украины Госпредпринимательство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...среди критериев принятия решений – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы...." // Ключевое Командность работы, это значит наличие ОПГ, т е организованной преступной группировки-команды по разворовыванию предприятия.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги