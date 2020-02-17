Милованов сказал, сколько украинские бизнесмены набрали дешевых кредитов

Общая сумма "дешевых кредитов от Зеленского" под 5-7-9%, которые уже выдали украинским предпринимателям, составила 27 млн гривен.

Об этом сказал министр экономики Украины Тимофей Милованов на брифинге в понедельник, 17 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дешевые кредиты

"В Украине уже выдали дешевых кредитов под 5-7-9% на общую сумму 27 миллионов гривен", – заявил Милованов. Он отметил, что в программе сейчас участвуют госбанки, но скоро подключатся и частные.

"Деньги выдаются не под потребительский кредит, а именно под основные средства. Деньги выдаются на покупку, но при этом еще нужно вложить 20-30% своих денег. 20% – для тех, кто уже существует, и 30% – для тех, кто создает бизнес с нуля", – сказал Милованов.

При этом есть ограничение – государственная поддержка не может выделяться на табачный или алкогольный бизнес.

Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Кредиты от Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

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