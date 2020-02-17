Милованов сказал, сколько украинские бизнесмены набрали дешевых кредитов

Общая сумма "дешевых кредитов от Зеленского" под 5-7-9%, которые уже выдали украинским предпринимателям, составила 27 млн гривен.
Об этом сказал министр экономики Украины Тимофей Милованов на брифинге в понедельник, 17 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Дешевые кредиты
"В Украине уже выдали дешевых кредитов под 5-7-9% на общую сумму 27 миллионов гривен", – заявил Милованов. Он отметил, что в программе сейчас участвуют госбанки, но скоро подключатся и частные.
"Деньги выдаются не под потребительский кредит, а именно под основные средства. Деньги выдаются на покупку, но при этом еще нужно вложить 20-30% своих денег. 20% – для тех, кто уже существует, и 30% – для тех, кто создает бизнес с нуля", – сказал Милованов.
При этом есть ограничение – государственная поддержка не может выделяться на табачный или алкогольный бизнес.
Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:
5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;
7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);
9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.
Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
Кредиты от Зеленского
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%.
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