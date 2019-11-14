Миллиарды ущерба: главе ГНС выдвинули требование из-за конвертцентров

Главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова призвали начать активную борьбу с конвертационными центрами, которые наносят миллиардный ущерб бюджету Украины. Именно одногруппника Верланова Василия Костюка сегодня называют одним из самых больших "конвертаторов" Украины.

С обращением выступила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дарья Володина, написав соответствующий пост в Facebook после заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Во время заседания Верланову был передан перечень наименований компаний, которые по сообщениям граждан Украины, осуществляют фиктивную деятельность.

"К сожалению, председатель ГНС Украины никак не прокомментировал деятельность Костюка и возможно ли как-то остановить работу аффилированных с Костюком компаний. Так же, как и деятельность Александра Кондры, который также со Львова, является советником министра финансов, но регулярно посещает ГНС. Что он там делает – осталось загадкой", – отметила нардеп.

По ее совам, о деятельности инспектора ГУ ГНС в Киеве Юрия Крыгана Верланов также не предоставил ни одного комментария, отметив, что ничего о ней не знает. Это вызвало недоумение у нардепов.

"СМИ называют именно этого человека, у которого не так давно прошли обыски, советником председателя ГНС", – подчеркнула Володина.

Именно эти люди координируют деятельность всех департаментов налоговой, непосредственно дают указания сотрудникам центрального аппарата налоговой службы, влияют на кадровую политику и курируют всю теневую деятельность конвертационных центров и спиртовой отрасли.

Тем временем, объемы "работы" "конвертационных центров" за последние несколько месяцев достигли отметки в более 90 млрд грн. Каждый месяц убытки государства от такой деятельности превышают 4 млрд грн. Объем фиктивного НДС в прошлом месяце превысил 5 млрд грн.

Важно, что лидером о объему фиктивных операций остается родина Верланова и Костюка – Львовская область – с более чем 1,6 млрд грн. В октябре в бюджет по налоговому направлению недобрали почти 2,8 млрд грн.

Володина сообщила, что депутатский корпус готов предоставить Верланову всестороннюю помощь.

"Если же Сергею Верланову так и не удастся узнать больше о деятельности своего бывшего одногруппника Василия Костюка, попросим правоохранительные органы помочь Сергею Алексеевичу", – подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники службы безопасности Украины прекратили деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.

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