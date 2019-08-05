Миллиардная растрата: ГБР объявило о подозрении топам известного банка

В ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Им вменяют растрату 2,5 млрд грн.

Об этом на Facebook сообщила первый замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко. По ее словам, менеджеры действовали в сговоре с другими должностными лицами учреждения.

Она говорит, что схема действовала с 2007 по 2014 годы. В этот период оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. А дальше между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн. Ими украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, что были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"А дальше - классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств оффшорной компанией за кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те $113 млн. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" было объявлено неплатежеспособным", – написала Варченко.

Он добавляет, что размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на его ликвидность банка. Это повлияло на платежеспособность банка "Финансы и кредит".

Варченко пише, что собранная информация дает основания считать, что к растрате причастные экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры. Им предъявлены подозрения по статьям "Совершение преступления группой лиц", "Фиктивное предпринимательство" и "Растрата или присвоение имущества".

Под подозрением - топы банка "Финансы и кредит"

Сейчас, сообщают в ГБР, решается вопрос об избрании меры пресечения для руководителя управления банка. Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлен в международный розыск.

А в июле этого года одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" избрали меру пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллионов гривен.

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