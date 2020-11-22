Миллиардер потерял на биткоине целое состояние и продал всю криптовалюту

Один из самых богатых людей мира миллиардер Масаеси Сон (глава SoftBank) потерял из-за инвестиции в биткоин около 130 млн долларов и продал всю свою криптовалюту.

Об этом сообщает издание Fokrlog. По словам Сона, друг посоветовал ему вложить в биткоин 1% его личных активов. Согласно Forbes, его капитал превышает 30 млрд долларов.

Глава SoftBank заявил, что совсем "не понимал" биткоин, но все же инвестировал в криптовалюту. Вложив деньги, Сон стал ежедневно следить за колебаниями цены биткоина, что, как он утверждает, быстро ему надоело. Впоследствии он продал активы.

Миллиардер отметил, что инвестиции отвлекают его внимание от собственного бизнеса. Сон также считает, что цифровые валюты "будут полезны", однако сам он сосредоточится на других проектах.

Последние несколько недель курс биткоина уверенно растет и уже преодолел максимальную отметку за два года. Одна из причин такого роста: на фоне экономического кризиса, падения экономик большинства стран инвесторы пытаются спасти свои деньги и вкладывают их в разные активы, в том числе и в криптовалюты. Традиционно на первом месте по популярности оказалась первая криптовалюта – биткоин.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.