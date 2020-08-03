Microsoft в обход Трампа начала переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft, которая собирается приобрести видеосервис TikTok, начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа запретить это приложение.

Об этом со ссылкой на источники сообщил американский телеканал Fox Business. Окончательное решение администрации ожидается в понедельник или во вторник.

По данным ресурса, Microsoft не приняла окончательного решения о покупке бизнеса TikTok у китайской компании ByteDance. "Даже если будет "зеленый свет" от Белого дома, от этой идеи могут отказаться", – сказано в публикации.

А люди, близкие к TikTok, говорят, что существуют другие потенциальные покупатели из США.

В Белом доме настаивают, что в случае приобретения, китайцы не должны будут иметь никакого отношения к новой компании.

В свою очередь, китайские СМИ в понедельник со ссылкой на западные источники сообщили, что президент США дал Microsoft на переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, 45 дней для соглашения о продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа стало известно, что в США введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения. В частности, администрация президента Дональда Трампа может запретить использование в США TikTok.