Международное авиасообщение не будет восстановлено 22 мая.

Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщил hromadske. Он призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

Полеты за границу

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - отметил Криклий.

Он напомнил, что другие страны также закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", – пояснил министр.

Он добавил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное – следите, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - отметил Криклий.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав українців не купувати квитки на авіарейси, які начебто заплановані після завершення карантину 22 травня — заборона на пасажирські перевезення діятиме і надалі pic.twitter.com/epYWE7bZEy — hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться уже летом. А вот с международным будет сложнее, так как решение об открытии неба будет зависеть от нескольких государств.

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