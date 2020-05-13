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13 мая • обновлено в 16:21
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Международное авиасообщение 22 мая не восстановят – Криклий

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Международное авиасообщение не будет восстановлено 22 мая.

Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщил hromadske. Он призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

Полеты за границу

Полеты за границу

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - отметил Криклий.

Он напомнил, что другие страны также закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", – пояснил министр.

Он добавил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное – следите, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - отметил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться уже летом. А вот с международным будет сложнее, так как решение об открытии неба будет зависеть от нескольких государств.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Авиаперелеты Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
авиабилеты
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