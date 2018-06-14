Метро по 8 гривен: в КГГА рассказали, когда повысят тарифы

В Киеве могут отсрочить запланированное на 14 июля повышение стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте до 8 грн.

На заседании комиссии Киевсовета по вопросам транспорта проголосовали за проект решения о запрете повышения тарифов до внедрения единого билета и проведении независимого публичного аудита "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса", сообщает "Сегодня".

"Пока не внедрен единый билет, тарифы должны оставаться прежними. За это время необходимо провести аудит, что даст понимание реальных затрат на метро и наземный транспорт", — объяснил автор проекта решения депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. Проект решения должен также рассмотреть бюджетная комиссия. Если его поддержат, документ будет передан на голосование в Киевсовет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 14 июля в Киеве власти планируют вдвое повысить стоимость поездки в общественном транспорте, как в наземном, так и в метрополитене – до 8 грн.