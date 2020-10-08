Метинвест возглавил рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes Украина

Металлургическая компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний Украины, составленный журналом Forbes Украина.

Об этом сообщает Liga.net. Отмечается, что выручка Метинвеста за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль – 8,8 млрд грн. В компании работает 66 000 человек.

Второе место в рейтинге заняла сеть супермаркетов АТБ-Маркет Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна. Выручка компании в прошлом году составила 104,9 млрд грн, а прибыль – 4,4 млрд грн. В АТБ работает 49 300 сотрудников.

На третьем месте рейтинга находится агрохолдинг Kernel Андрея Веревского. Выручка Kernel по итогам 2019 года составила 93 млрд грн, прибыль – 3,2 млрд грн. В агрохолдинге работает 14 000 человек.

В десятку крупнейших частных компаний Украины попали также Fozzy Group (Владимир Костельман), DTEK Energy (Ринат Ахметов), АрселорМиттал Кривой Рог (Лакшми Миттал), МХП (Юрий Косюк), Тедис Украина (Борис Кауфман), Запорожсталь (Ринат Ахметов, Вадим Новинский и группа российских акционеров) и Эпицентр (Александр и Галина Гереги).

По итогам 2019 года совокупная выручка ста крупнейших частных компаний Украины составила 2,15 трлн грн, что равняется 54% ВВП Украины за прошлый год, пишет Forbes. В топ-100 частных компаний занято 665 000 человек. Это 4% от всего занятого населения, отмечает журнал.