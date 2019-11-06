Главная Новости
6 ноября • обновлено в 15:13
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Метинвест" хочет увеличить долю на мировом рынке г/к рулона до 4,5%

314 Читать материал на украинском

"Метинвест" рассчитывает увеличить долю компании на мировом рынке горячекатаных рулонов до 4,5% после реконструкции листопрокатного цеха "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

Об этом сообщил директор по продажам "Метинвеста" Дмитрий Николаенко в Мариуполе. Новое оборудование цеха позволяет нарастить выпуск г/к рулона предприятиями группы с 3,4-3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн, отметил он.

По его словам, ранее доля "Метинвеста" составляла около 5%, однако объемы продаж, выпускаемых группой г/к рулонов, сократились в связи с закрытием мартеновских печей и других изменениях в производственном процессе.

Новости
"Метинвест" завершил модернизацию стана 1700 на ММКИ

"Теперь после реконструкции прокатного стана на заводе им. Ильича мы хотим восстановить долю "Метинвеста" на рынке горячекатаных рулонов. Мы планируем достигнуть 4,5% от общего объема мировых продаж г/к рулонов", – сказал Николаенко.

По его словам, г/к рулон продолжает оставаться очень востребованным товаром на мировых рынках: спрос на него не снижается, несмотря на падение закупок по другим видам проката.

Отметим, 5 ноября "Метинвест" запустил модернизированный листопрокатный цех "1700" на МММКИ. Общие инвестиции в проект составили порядка $110 млн.

Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс. т. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн т г/к рулонов в год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения