Металлолом "Укрзалізниці" скупают посредники – "Интерпайп"

Часть лотов по продаже металлолома "Укрзалізниці" выиграли малоизвестные структуры-посредники, при том, что приоритетным правом на покупку обладали метпредприятия, а посредники к тендерам не допускались.

Об этом заявляется на сайте компании "Интерпайп". Тендеры по продаже металлолома в электронной системе ProZorrо АО "Укрзалізниця" провело 11 августа.

"Изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзалізниці" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались. Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов", – говорится в сообщении.

Однако, как отметили в компании, последний аукцион показал, что все больше посредников приходит на тендеры УЗ, лишая металлургов ценного сырья.

"Украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци", – подчеркнули в "Интерпайпе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хозяйственный суд Донецкой области обязал "Укрзалізницю" выплатить $68 млн. в пользу российского "Сбербанка".

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