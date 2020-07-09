Местные дороги в Украине передадут на баланс 'Укравтодора'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора".

Об этом он сказал в ходе брифинга во время рабочей поездки в Волынскую область, говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте к конце страницы).

Зеленский рассказал о ремонте дорог в Украине Офис президента

"Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько дорог мы построим. А потом все города передадут "Укравтодору" все местные дороги и мы решим эту проблему по крайней мере, на 10 лет", – сказал Зеленский.

Ремонт дорог в Украине Офис президента

По его словам, одна из задач власти – строить дороги. И не важно, кто это будет делать. Так он прокомментировал вопрос одной из журналисток, которая поинтересовалась, почему на Волыни "непонятные" фирмы из Донецкой и Луганской областей забирают тендеры, которые выигрывает местный "Волиньавтодор".

"Наша задача за те годы, которые нам дал народ Украины, показать, что дороги будут строиться. Я вам честно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, тот и строит дороги", – сказал Зеленский.

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