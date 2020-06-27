Мэры 20 городов требуют выполнения решений правительственного Антикризисного енергоштаба

Мэры городов поддерживают решение правительства по стабилизации ситуации в энергоотрасли, в частности предоставление приоритета угольным ТЭС. Об этом говорится в обращении к премьер-министру городских глав, среди которых мэры Ладыжина, Павлограда, Червонограда, Курахово, Доброполье, Угледара.

"Полностью поддерживаем распоряжение Кабинета Министров от 17 июня 2020 №702-р" Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии "относительно предоставления приоритета угольным ТЭС", - отмечается в обращении.

Мэры городов также отметили, что ожидают дальнейшие шаги Антикризисного энергетического штаба и правительства по стабилизации энергоотрасли, от чего зависит будущее их городов.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець представила план антикризисных мероприятий в энергетике, среди которых утверждение нового энергобаланса, заключения меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецобязательств перед производителями электроэнергии.

Приоритет сжигания угля стал реакцией на переход подконтрольного Игорю Коломойскому Центрэнерго на сожжение природного газа вместо угля государственных шахт.

23 июня Владимир Зеленский пообещал шахтерам под Офисом Президента "розобраться с Центрэнерго".