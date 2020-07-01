Меркель заявила, что "Северный поток-2" должен быть достроен

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, российский газопровод "Северный поток-2" должен быть достроен, так как она рассматривает этот проект как экономический.

Об этом руководительница правительства заявила в среду, 1 июня, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

"Мы думаем, что завершить проект – правильно, и в этом духе мы работаем", – сказала Меркель. По ее словам, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, "не соответствуют пониманию вопросов права", существующему в Германии.

"Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты", – отметила она. Канцлер добавила, что после ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитера газа.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призвали ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".