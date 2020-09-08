Меркель сказала, кто окончательно решит судьбу "Северного потока-2"

Германия отказалась единолично решать будущее российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального должны принимать все страны ЕС.

Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 8 сентября, на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, говорится в публикации "РИА Новости".

По ее словам, окончательного решения в связи с делом об отравлении Навального у Германии нет.

"Окончательное решение не принято", – сказала Меркель, добавив, что "безусловно доказано, что Навальный был отравлен", и "нужна общеевропейская реакция", так как речь не идет о "нападении на Германию, Германия должна действовать как государство-член ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.

Также Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к России по "Северному потоку-2". По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.