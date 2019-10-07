"Меня никогда не интересовала Украина": как министр Милованов сохраняет старые аграрные схемы

В Министерстве экономразвития, торговли и сельского хозяйства многие годы действует коррупционная схема разграбления активов государственных предприятий, когда вместо открытых конкурсов на должности руководителей назначают исполняющих обязанности директоров предприятий, а конкурсы в последний день отменяют из-за отсутствия кворума.

Похоже, что автор этой схемы – многолетний руководитель департамента финансово-хозяйственной деятельности Минагропрода, сменивший пятерых министров, Баград Ахиджанов. Но о нем уже достаточно много материалов в СМИ и у правоохранителей, поэтому сегодня поговорим о деяниях новых руководителей.

К слову, сам Милованов открыто заявляет, что его не интересует ни экономика, ни Украина. Так, во время своей лекции "Будущее образование" он заявил: "Я, в принципе, ничего не знаю. Я уехал из Украины в 1999-м...С тех пор я возвращаюсь, но по личным причинам. Меня никогда не интересовала Украина. Меня интересовал парусный спорт, сальса. Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой. По сути, это не очень высокого уровня математика. Я ничего не понимаю в экономике и продолжаю не понимать".

"Меня никогда не интересовала Украина. Меня интересовал парусный спорт, сальса. Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой. По сути это не очень высокого уровня математика. Я ничего не понимаю в экономике и продолжаю не понимать", – заявил Милованов.

Теперь же министр, который уже много лет не живет в Украине и особо ею не интересуется, отвечает в стране не только за экономическое развитие, но и за важнейшую аграрную реформу.

У министра Милованова все вроде бы начиналось красиво и технократично, – на 1 октября был запланирован конкурс для назначения директоров на ряд государственных предприятий. Но в очередной раз в комиссии кто-то заболевает, а кто-то в командировке. В результате конкурс отменен буквально за 16 часов до его начала и уже 2 октября Милованов, по представлению Ахиджанова, назначает и.о. директора ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посевного материала" Заставного Ю.Б.

Тут интересно все, и скорость подготовки материалов для министерского приказа, и личность исполняющего обязанности, и само предприятие.

Заставный в недалеком прошлом был заместителем главы Госгеокадастра. Того самого, руководителей которого премьер Гончарук обещал уволить и не брать на госслужбу, как носителей институциональной коррупции в земельных отношениях.

Однако это не помешало Заставному возглавить предприятие с крупнейшим земельным банком в 22 тыс. га, из которых оформлено в постоянное пользование лишь 1 186 га. Можно только представить себе, сколько останется земли у государственного предприятия уже через полгода, ведь бывший заместитель Госгеокадастра точно знает, как правильно поступить с неоформленными участками земли в преддверии запуска рынка земли и на кого их оформить; также понятно, зачем ему именно эта должность.

Как говорится, человек не может повторить одну ошибку дважды. Во второй раз это уже не ошибка, а выбор. Можно было бы списать это все на кадровую неопытность, но если посмотреть чуть глубже... По этой же схеме в этот же день был назначен и.о. ГП "Государственный Центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции" Капустинский Александр Николаевич. По странной случайности, последний был подчиненным Заставного, когда они руководили Государственной инспекцией сельского хозяйства Украины.

Напрашивается сам собой вывод - земельные "смотрящие" возвращаются в правительство технократов, и через год перед запуском рынка земли значительные объёмы земельных участков могут удивительным образом быть уже переоформлены и распределены. А пришедшим на смену после таких исполняющих обязанности директоров, как Заставный и Капустинский, новым руководителям достанутся лишь подозрительные материалы инвентаризации земли со значительно изменёнными границами в натуре.

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