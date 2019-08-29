"Меньше СМС, больше законов": Зеленский пригрозил разогнать новую Раду

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами в Верховной Раде, в весьма оригинальной форме призвал их к работе.

"Пожалуста, давайте меньше лишних диалогов. Давайте уже работать, давайте уже голосовать! Я вас очень прошу, народ ждет. Хорошо? Меньше СМСок, больше законов! Мы все ждем!", – так начал выступление Зеленский.

После этого он пригрозил депутатам скорым роспуском. По его словам, он дает Раде испытательный срок в 1 год, чтобы депутаты показали свою эффективность. "Вы можете войти в историю как парламент, который просуществовал меньше всего. Я уже знаю, что распускать Раду не страшно", – заявил Зеленский.

"Меньше СМСок!", - сказал Зеленский. Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва произошел скандал с журналистами.

Также в первый день работы Рады в президентской партии "Слуга народа" подхватили нелепый фейк о том, что в Украине якобы готовится переворот. Поддавшись на информационную провокацию, именно этим там оправдали сохранение должности главы МВД за Арсеном Аваковым.

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